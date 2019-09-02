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Видео: в Башкирии рабочие вытащили из мазута трех зайчат

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Трех зайчат мыли и чистили более двух часов, пока они снова не стали серыми и пушистыми. Затем их выпустили на волю.

Сотрудники битумного завода в башкирском Салавате опубликовали в Instagram видео спасения трех зайчат. Прохожий заметил диких животных, которые тонули в заброшенном нефтешламовом накопителе. Мужчина позвонил сотрудникам завода и попросил помочь спасти животных. 

Трех зайчат мыли и чистили более двух часов, пока они снова не стали серыми и пушистыми. После этого отмытых зайчат решили отвезти на место, где их  нашли. На прежнем месте своих малышей по-прежнему ждала зайчиха-мама.

Вот такой хэппи-энд у этой необычной истории.

представитель завода

Ранее из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята.

Видео: Instagram/ salavatskiy_bitum

 

Теги: животные, зайчата, мазут
Категории: Лента новостей, Новости России,

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