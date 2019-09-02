Видео: в Башкирии рабочие вытащили из мазута трех зайчат

Трех зайчат мыли и чистили более двух часов, пока они снова не стали серыми и пушистыми. Затем их выпустили на волю.

Сотрудники битумного завода в башкирском Салавате опубликовали в Instagram видео спасения трех зайчат. Прохожий заметил диких животных, которые тонули в заброшенном нефтешламовом накопителе. Мужчина позвонил сотрудникам завода и попросил помочь спасти животных.

Трех зайчат мыли и чистили более двух часов, пока они снова не стали серыми и пушистыми. После этого отмытых зайчат решили отвезти на место, где их нашли. На прежнем месте своих малышей по-прежнему ждала зайчиха-мама.

Вот такой хэппи-энд у этой необычной истории. представитель завода

Ранее из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята.

Видео: Instagram/ salavatskiy_bitum