Видео: из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята

Они съели даже шоколадный батончик, так как другого у людей при себе не было.

Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области, вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге диких животных. Один из очевидцев снял на видео маленьких лисят, которые выбежали на дорогу в поисках еды.

Мужчины не ожидали, что увидят так близко диких животных, поэтому не брали с собой никакой еды. У них был только шоколадный батончик. Даже его лисенок съел с жадностью. Звери совсем перестали бояться и сидели просто у остановившейся машины.

Я знаю, что шоколад это не основной рацион лис, но у меня больше ни чего не было. очевидец

Также из тайги всё чаще к людям выходят олени, лоси, косули, лисы, зайцы и, даже, медведи. На портале Ust-Kut24 несколько дней назад написали о медведе, который вышел из леса с подпаленной шкурой. Люди дали медведю воды и печенья. Зверь сначала рычал, потом с жадностью начал пить и есть.

В 2018 году в России сгорело 5,56 миллиона гектаров леса.

Видео: Instagram/ artyom_fadeev