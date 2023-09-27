В Башкирии произошел пожар на катализаторном заводе

В ГУ МЧС рассказали о воспламенении в городе Ишимбай.

На территории Башкирии произошел пожар на катализаторном заводе в городе Ишимбай. Соответствующее заявление сделали представители регионального экстренного ведомства. В пресс-служы ГУ МЧС уточнили, что силы и средства привлечены к работе по повышенному рангу сложности. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 09:45 утра по местному времени (в 07:45 утра по московскому времени).

Поступило сообщение о пожаре в Ишимбае, Левый берег, 6 в отдельно стоящем складском здании размерами 20 на 60 м. Внутри, предположительно, химвещества. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Эксперты добавили, что в текущий момент на объекте фиксируется плотное задымление. К зданию подано уже три пожарных ствола, в том числе на охлаждение рядом расположенных строений. Сведений о пострадавших нет. На место воспламенения выехала лаборатория для осуществления замеров вредных веществ в атмосфере.

В Уфе при пожаре в здании хлебокомбината пострадал один человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России