В Уфе при пожаре в здании хлебокомбината пострадал один человек

Открытое горение в Башкирии ликвидировано.

На территории Уфы в здании хлебокомбината произошел пожар. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства России. Специалисты уточнили, что в Башкирии пострадавшим признан как минимум один человек. Медики доставили пациента в больницу. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В ликвидации последствий возгорания принимали участие 32 человека личного состава 15 единиц техники.

Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 кв. м. Высота здания составляет 30 м. Возгорание произошло на техническом этаже здания. пресс-служба ГУ МЧС России

Огонь был локализован в 04:48 утра по местному времени (в 02:48 утра по московскому времени). К 07:56 часам (05:56 утра по Москве специалисты ликвидировали открытое горение.

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека.

Фото и видео: ГУ МЧС России