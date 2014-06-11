Всего в результате столкновения пострадали более 10 человек.

В Нижегородской области в результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел утром 24 сентября на трассе М-7 в районе населенного пункта Шелокша. Грузовик столкнулся с "Газелью". В результате ДТП, по предварительной информации, погибли три человек. Также один человек в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Всего в результате столкновения пострадали более 10 человек. Состояние других участников ДТП уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде.

Видео: МЧС Нижегородской области