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В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде

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Полицейские устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в прес-службе МВД республики.

Инцидент произошел предположительно вечером 22 сентября. На опубликованном видео автомобиль "Семерка" двигается задним ходом и дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое неизвестных и что-то говорят ребенку, который кричит, вероятно, от боли. Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего

Ранее мы сообщали, что ДТП с участием трактора произошло на Митрофаньевском шоссе.

Видео: Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана

Теги: автомобиль, велосипед, дагестан, дтп, мальчик
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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