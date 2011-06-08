Полицейские устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего.

В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде. Об этом сообщили в прес-службе МВД республики.

Инцидент произошел предположительно вечером 22 сентября. На опубликованном видео автомобиль "Семерка" двигается задним ходом и дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое неизвестных и что-то говорят ребенку, который кричит, вероятно, от боли. Полицейские Дагестана устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего

Ранее мы сообщали, что ДТП с участием трактора произошло на Митрофаньевском шоссе.

Видео: Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана