В Башкирии привлечен один водитель, устроивший ночной дрифт в центре города Уфы

Ирина Волк рассказала о том, что из машины пассажиры запускали фейерверки.

В социальных сетях российские правоохранительные органы выявили видеозапись, которая зафиксировала нарушение правил дорожного движения. Известно, что на кадры с камеры уличного видеонаблюдения попал инцидент в городе Уфа. Водитель иномарки резко маневрировал на одной из центральных улиц, создавая на проезжей части аварийные ситуации. Шофер проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент пассажиры в машине из окон салона запускали фейерверки.

Несмотря на то что правонарушитель скрыл государственные регистрационные знаки автомобиля, а под видео написал, что оно якобы сделано на полигоне, сотрудники ГИБДД установили его личность. пресс-служба МВД РФ

Официальный представитель полиции страны Ирина Волк отметила, что 24-летний владелец транспортного средства был доставлен в отделение МВД. В отношении злоумышленника составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.15, 12.37 и 12.5 КоАП РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа