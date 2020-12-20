В Башкирии пассажирку вытащили из автобуса за нарушение антиковидных мер

Женщина отказалась предъявить документы по вакцинации от коронавируса.

В Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от коронавируса.

На видео в YouTube видно, как полицейские тащат женщину по земле. Пенсионерка кричала и просила отпустить ее.

Позже в МВД по Башкирии пояснили, что непривитая пенсионерка не хотела покидать автобус. Сотрудникам автовокзала пришлось обратиться к правоохранителям. Они вывели женщину из автобуса и доставили в отдел для составления протокола.

С 12 октября в Башкирии необходимо предъявлять сертификат о вакцинации при нахождении в общественных местах, в том числе в междугороднем транспорте.

В это время в Петербурге выросло количество госпитализаций непривитых пенсионеров.