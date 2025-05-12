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В Башкирии мужчина выполнил опасные трюки на движущихся автомобилях

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Действия одного из нарушителей сняли на видео.

В Башкирии мужчина выполнил опасные трюки на движущихся автомобилях. Об этом сообщил Telegram-канал "БашДТП".

Инцидент произошел в городе Янауле. По информации источника, группа молодых людей устроила опасный перформанс на дорогах. Они перепрыгивали с одного движущегося автомобиля на другой. Действия одного из нарушителей сняли на видео. Он также садился на лобовое стекло и крышу машины.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени водитель без прав врезался в надземный переход.

Видео: Telegram / БашДТП

Теги: автомобили, башкирия, прыжки, трюки
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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