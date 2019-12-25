В Башкирии медвежонок пытался попасть в горнолыжного комплекса

К ресторану зверя привел запах еды.

В Башкирии медвежонок пытался попасть в ресторан горнолыжного комплекса. Об этом рассказали очевидцы произошедшего. Он разместили в социальных сетях видео с доказательствами инцидента, который произошел в Абзелиловском районе. Животное активно пыталось попасть внутрь помещения с людьми вечером 13 сентября.

Глава Единой дежурной диспетчерской службы по району Вадим Баталов рассказал местным журналистам о том, что в последние несколько месяцев сотрудники и посетители комплекса часто видят двух медвежат. Их спугнули, поэтому две недели дикие звери не появлялись. Однако медведи возвращаются из-за того, что лето в регионе выдалось засушливое и им нечем питаться. Недавно животные находились вблизи очистных сооружений, около которых растут яблони. Эксперты полагают, что до ресторана один из обитателей леса добрался по запаху еды.

В настоящее время направлено письмо в Министерство природы Башкирии, чтобы чиновники определили дальнейшую судьбу медвежат. На следующий год они уже станут взрослыми особями и будут угрожать безопасности населения.

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