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В Сочи медведь напал на туристов

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Медведь порвал сразу четыре палатки.

У Зеркального озера в сочинском поселке Красная Поляна медведь напал на туристов. Он разодрал четыре палатки. Видео произошедшего появилось в Telegram-канале Kub Mash

На видео девушка говорит, что из-за произошедшего она была вынуждена пойти ночевать в вагончик с другими туристами, чьи палатки пострадали из-за медведя.

Как сообщила пресс-служба Кавказского заповедника, медведь ничего съестного не нашел, но туристов сильно напугал. Перекусить медведю удалось лишь укулеле.

В ведомстве отметили, что туристы должны останавливаться на ночлег в специально отведенных для этого местах, то есть электроизгородями. Необходимо также убирать мусор, запах которого может привлечь медведя.

Ранее мы писали, что Россия возобновит авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. 

Видео: Telegram/Kub Mash

Теги: медведь напал на туристов, туристы в сочи
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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