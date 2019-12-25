В Башкирии из ревности женщина сожгла дом соперницы

Хозяйка дома успела сбежать от разъяренной односельчанки.

В Башкирии полностью сгорел деревянный дом, который спалила ревнивая односельчанка.

МВД РФ по РБ сообщает, что в Иглинском районе Башкирии ревнивая женщина пришла искать своего мужа к односельчанке, которую подозревала в связях со своим мужем. Женщина уверяла, что мужа ревнивицы у нее в доме нет. Но разъяренная 43-летняя женщина начала крушить все подряд. Она сломала электросчетчик, бросала кирпичи в окна жилица. Хозяйка дома не стала обращаться в полицию, так как надеялась, что ревнивица успокоится.

Но женщина вскоре вернулась. Хозяйка, испугавшись, убежала из дома. А вскоре ей позвонили, что ее дом горит. Дом был уничтожен огнем полностью. Ревнивица призналась в содеянном, сейчас она находится по подписке о невыезде.

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Фото: МВД РФ РБ