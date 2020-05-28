В Башкортостане появится промышленно-производственная ОЭЗ "Алга" к 2025 году.

В Башкирии и Саратовской области создадут особые экономические зоны. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сообщается, что в Башкортостане появится промышленно-производственная ОЭЗ "Алга" к 2025 году. На будет располагаться в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. На инженерную, транспортную, социальную и другую инфраструктуру из бюджета будет выделено 6,33 миллиарда рублей.

В Саратовской области особую экономическую зону назовут "Саратов". Она будет технико-внедренческого типа. Планируется, что она начнёт функционировать в 2023 году на территории Энгельса, Балаковского района и города Саратов. На инфраструктуру из бюджета области направят 13,2 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что особая экономическая зона "Санкт-Петербург" стала лучшей в трех номинациях мирового рейтинга.

Видео: government.ru