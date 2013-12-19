Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" стала лучшей в трех номинациях мирового рейтинга

Она отличилась в сферах фармацевтики, развития бизнеса и развития кластеров.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" заняла почетное место в рейтинге "Global Free Zones of the Year 2019 Awards" международного аналитического издания "Foreign Direct Investment Intelligence". Она признана лучшей в областях развития бизнеса, фармацевтики и развития кластеров. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ.

В прошлом году особая экономическая зона уже появлялась в рейтинге издания, она победила в номинации "Лучшая особая экономическая зона 2018 года в Европе по привлечению крупных резидентов".

Сейчас ОЭЗ представляет из себя 55 компаний-резидентов, 23 из которых работают в лабораториях и с производствами, где выпускают инновационную продукцию, конкурирующую на мировом рынке. Среди резидентов особой зоны фармацевтические компании, кластеры приборостроения, микроэлектроники и биотехнологий.

В ближайшее время ОЭЗ планирует основать новую площадку, которая поможет привлечь еще 25 компаний.

Кроме того, резидент ОЭЗ, биотехнологическая компания "ПАРСЕК ЛАБ", получила государственную регистрацию на медицинское изделие для надежного анализа большого количества образцов ДНК. Это позволит быстрее формировать национальный регистр доноров костного мозга. Это первая тест-система, допущенная государством для использования в клинической практике.

Ранее в Японии смогли оживить мозг.

Фото: пресс-служба ОЭЗ "Санкт-Петербург"