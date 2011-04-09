ОЭЗ "Санкт-Петербург" заняла второе место в рейтинге эффективности за 2023 год

Показатель эффективности петербургской ОЭЗ составил 97%.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" стала второй по эффективности среди ОЭЗ технико-внедренческого типа в рейтинге Минэкономразвития РФ за 2023 год. Об этом рассказал в своем tg-канале вице-губернатор города на Неве Кирилл Поляков.

Показатель эффективности петербургской ОЭЗ составил 97%. Кроме того, она находится в числе лидеров по количеству созданных новых рабочих мест резидентами и управляющими компаниями с 751 рабочим местом. Также ОЭЗ Северной столицы лидирует по объему уплаченных налогов в бюджетные системы страны – более 10 млрд рублей.

Финансовый эффект от работы предприятий в ОЭЗ "Санкт-Петербург" уже превысил бюджетные затраты на создание ее площадок более чем в два раза. <…> Несомненно, как государственный инвестиционный проект, петербургская ОЭЗ окупилась и показала свою экономическую эффективность. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Telegram / Кирилл Поляков