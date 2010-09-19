Кластер для китайских промышленников хотят создать в Шушарах

Губернатор подчеркнул, что совместные проекты могут усилить позиции Петербурга в таких отраслях, как транспорт и передовые отрасли промышленности.

В Петербурге рассматривается возможность создания кластера для китайских промышленников на новой площадке Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" в Шушарах. Об этом сообщил губернатор города в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Градоначальник также отметил, что, помимо китайских инвесторов, интерес к городу проявляют и другие иностранные партнеры, включая страны Африки, Белоруссию и Узбекистан. Губернатор подчеркнул, что совместные проекты могут усилить позиции Петербурга в таких отраслях, как транспорт и передовые отрасли промышленности.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня.

Ранее мы сообщили о том, что за пять лет в Петербурге открылось 14 новых производств лекарственных препаратов.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга