Площадь ОЭЗ "Санкт-Петербург" увеличилась почти в два раза

Процедуру расширения ОЭЗ инициировали власти Петербурга в 2023 году в связи с дефицитом свободных территорий для действующих резидентов и потенциальных инвесторов.

Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" выросла почти в два раза – до 337 га – после включения новых земельных участков в промышленных зонах "Парнас" и "Шушары". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 10 января.

Появление новых площадок в ОЭЗ позволит создавать новые высокотехнологичные производства и рабочие места, а предприятиям – выпускать новые продукты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Процедуру расширения ОЭЗ инициировали власти Петербурга в 2023 году в связи с дефицитом свободных территорий для действующих резидентов и потенциальных инвесторов. В результате площадь экономической зоны увеличилась более чем на 154 га. 127,2 га пришлось на участок "Шушары" и 27,6 га – на "Парнас".

Согласно подсчетам экспертов, на "Парнасе" смогут разместиться 10 компаний-резидентов с объемом инвестиций около 15 млрд рублей, а в "Шушарах" – до 40 предприятий со вложениями в более чем 57 млрд рублей.

Напомним, что ОЭЗ "Санкт-Петербург" заработала в 2006 году. Сегодня на ее территории зарегистрировано 73 компании, а объем инвестиций составляет около 182 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: сумма инвестиций в ОЭЗ "Санкт-Петербург" составила 38 млрд в прошлом году.

Фото: сайт ОЭЗ "Санкт-Петербург"