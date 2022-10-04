В Башкирии девять автомобилей столкнулись на трассе из-за тумана

Пострадали два человека, жертв нет.

Массовая автомобильная авария с участием девяти транспортных средств зафиксирована на трассе "Уфа - Оренбург". Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства страны. Специалисты из ГУ МЧС отметили, что сейчас на территории наблюдается сильный туман. В результате ДТП на 158-ом километре трассы Р-240 пострадавшими считаются два человека. В настоящее время им оказана первая помощь.

Поступило сообщение о массовом ДТП вблизи деревни Рамадановка Мелеузовского района. Установлено, что в результате ДТП погибших нет, предварительно. пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

Ранее местными властями из-за плохих погодных условий с 146-го по 170-й километр дороги было введено временное ограничение движения для всех видов автомобилей. Сейчас полицейскими организовано реверсивное движение по одной полосе.

Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье.

Фото и видео: ГУ МЧС по Башкирии, ТГ/ СМОТРИ