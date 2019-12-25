В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы

Мэр спросил о том, почему граждане не идут работать.

В Башкирии замглавы центра занятости населения Нефтекамска Ирина Семенихина назвала высокие пособия причиной безработицы. Заявление она сделала во время общения с мэром города Ратмиром Мавлеевым.

По её словам, в городе наблюдается кадровый голод, а граждане отказываются от работы "в связи с высоким размером пособия по безработице". По её словам, из-за этого работодатели не могут укомплектовать рабочие коллективы.

Мэр спросил о том, почему граждане не идут работать.

Там работать надо, а у них пособие большое. Ирина Семенихина, замглавы центра занятости населения Нефтекамска

В видеоролике, который опубликовал ТВ-канал "Нефтекамск 24", видно, что чиновница улыбнулась после этих слов.

Минимальный размер пособия по безработице в Нефтекамске составляет 5 175 рублей. У многодетных — около 15 тысяч рублей. Это, по словам Семенихиной, выше минимального размера оплаты труда.

Позже она рассказала, что в её словах не было ничего обидного — якобы ей задали вопрос, она растерялась, улыбнулась, но просто ответила на него.

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