В Башкирии чиновница назвала высокие пособия причиной безработицы

В Башкирии замглавы центра занятости населения Нефтекамска Ирина Семенихина назвала высокие пособия причиной безработицы. Заявление она сделала во время общения с мэром города Ратмиром Мавлеевым.
По её словам, в городе наблюдается кадровый голод, а граждане отказываются от работы "в связи с высоким размером пособия по безработице". По её словам, из-за этого работодатели не могут укомплектовать рабочие коллективы.
Мэр спросил о том, почему граждане не идут работать.
Там работать надо, а у них пособие большое.
Ирина Семенихина, замглавы центра занятости населения Нефтекамска
В видеоролике, который опубликовал ТВ-канал "Нефтекамск 24", видно, что чиновница улыбнулась после этих слов.
Минимальный размер пособия по безработице в Нефтекамске составляет 5 175 рублей. У многодетных — около 15 тысяч рублей. Это, по словам Семенихиной, выше минимального размера оплаты труда.
Позже она рассказала, что в её словах не было ничего обидного — якобы ей задали вопрос, она растерялась, улыбнулась, но просто ответила на него.
Ранее России предрекли пик безработицы в августе и сентябре.
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