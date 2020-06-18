Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка. Об этом журналистам рассказали представители местной прокуратуры. Ведется проверка по факту гибели четырехлетнего малыша после нападения на него животных. Трагедия зафиксирована утром 17 апреля В Учалинском районе.

По предварительной информации, утром 17 апреля четырехлетний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте. пресс-служба прокуратуры Башкирии

В деревню Сафарово, где произошел инцидент, выехал Учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов. Вместе со специалистами он даст оценку обеспечения безопасного проживания граждан, а также мероприятия по отлову бездомных животных. Проверка также затронет направление по выявлению профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ. Речь идет о халатности должностных лиц.

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