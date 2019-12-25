Обвинения предъявлены по нескольким пунктам части 2 статьи 238 УК РФ.

В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте. Об этом рассказали представители Следственного комитета по Алтайскому краю. В рамках расследования уголовного дела пойманы владелица опрокинувшегося аттракциона, а также бизнес-леди, которая оказывала услуги прыжков на батуте. Женщин подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей в возрасте до шести лет. Нарушения повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью потребителей по неосторожности. Максимальное наказание по данному преступлению может составить лишение свободы на срок до шести лет и штраф до полумиллиона рублей.

Предъявлено обвинение 51-летней индивидуальному предпринимателю в совершении преступления, предусмотренного пунктам "б" и "в" части 2 статьи 238 УК РФ пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что два ребенка травмировались на батуте 30 мая. Это произошло около местного торгового центра в районе Докучаево. Трехлетнюю и четырёхлетнюю девочек отбросило на трамвайные рельсы. Одна из пострадавших сейчас подключена к аппарату ИВЛ, вторая также пациентка находится в тяжелом состоянии.

Фото: Следственный комитет России

