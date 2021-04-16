Ребенок успел выйти из кабины лифта за секунду до трагедии.

В Барнауле на ребенка едва не обрушилось зеркало в лифте. Об этом рассказали местные журналисты. Ролик с опасным моментом опубликован в социальных сетях. Позже стало известно о том, что происшествия зафиксировано на территории новостройки по адресу проезд Северный Власихинский, 92.

В кадре видно, что несовершеннолетняя девочка одна едет в лифте. Ребенок вышел из кабины за секунду до того, как на ее место обрушилось зеркало. При этом на видеозаписи не видно, чтобы малышка трогала руками зеркало до этого.

В комментариях пользователи соцсетей предположили, что зеркало некачественно приклеили или какой-то злоумышленник намеренно выкрутил держащий крепеж.

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Фото и видео: Telegram/Барнаул №1

