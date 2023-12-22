В Барнауле группа мошенников обманула более 20 пенсионеров

Полиция арестовала членов криминальной деятельности.

Российские правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, участники которой обманули более 20 пенсионеров в городе Барнауле. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы МВД по Алтайскому краю. Известно, что предполагаемым организатором криминальной деятельности стал 32-летний местный житель. Ранее мужчина был судим четырежды. Вместе с 41-летним партнером, находясь в Новосибирске, он совершал обзвоны клиентов по телефону. Затем под видом специалистов члены ОПГ предлагали пожилым людям проверить электрооборудование или пластиковые окна. В том случае, если пенсионер соглашался, то к нему выезжал еще один подельник – 31-летний уроженец города Новоалтайска. По приезде мошенник говорил жертвам мошенничества о проблемах в проводке, либо незаметно повреждал запорный механизм на окнах. затем мужчина предлагал купить новое оборудование у него. Продавались устройства по завышенным ценам. Если пенсионеры отказывались от этого, то аферист угрожал составлением административного материала.

Предварительно установлено, что жертвами сообщников стали более 20 жителей Барнаула в возрасте от 73 до 92 лет, а общая сумма причинённого им ущерба составила около 1 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время все участники преступной группы были задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемые находятся под стражей.

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Фото и видео: ИВД Медиа