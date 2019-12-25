Причиной крушения корабля стали ошибки управляющего судном командира.

В Баренцевом море затонуло рыболовное судно. Трагедия произошла рядом с островом Новая Земля, пишет агентство "РИА Новости".

Известно, что на корабле находилось 19 моряков. Сейчас в МЧС известно о двух спасённых.

Судно следовало в порт Мурманска и ударилось скалистый грунт береговой линии. . Поиском пропавшего судна занимаются пять кораблей.

Следователи считают, что причиной крушения корабля стали ошибки управляющего судном командира.

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