Две иномарки разлетелись на части после ДТП в Приморском районе

Один из водителей получил различные травмы головы и тела.

В ночь на 28 декабря в Приморском районе Петербурга произошла авария. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, около 01:00 на пересечении Афонской и Вербной улиц столкнулись два автомобиля Opel и Hyundai. В сети появились фотографии и видео с места ДТП.

За рулем Hyundai находился 25-летний уроженец Узбекистана. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии с различными травмами головы и тела. Водитель Opel не пострадал.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Hyundai. На перекрестке он не пропустил Opel.

Стражам порядка удалось выяснить, что автомобилист за рулем Opel находился в состоянии алкогольного опьянения. В трубку он надул 0,390 мг/л. Как оказалось, он ехал с приятелем с праздника.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что у "Ленэкспо" на Васильевском острове перевернулась машина.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Александра Якунькина

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.