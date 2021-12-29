В Баренцевом море маломерное судно получило пробоину

На борту находились пять человек, поисками одного из них занимаются спасатели.

В Баренцевом море получило пробоину маломерное судно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Инцидент произошел в 20 километрах от населенного пункта Дальние Зеленцы. О нем спасателям стало известно в 12:10 (совпадает с мск). Судно в время движения получило повреждения, моряки повели судно в сторону острова Зеленецкий, где "сели" на скалы.

На борту пострадавшего судна находились пятеро человек. Поисками одного из них сейчас занимаются спасатели. Остальных людей доставили на сушу вертолетом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее у берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне.

Фото: Вконтакте / "Моя Териберка" | интернет-газета