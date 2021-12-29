На борту Trinity Spirit находились 10 человек. Их состояние уточняется.

У берегов Нигерии прогремел взрыв на нефтедобывающем судне. Об этом рассказали местные журналисты из издания Daily Trust со ссылкой на официальное заявление компании-оператора. Происшествие связано с бортом Trinity Spirit, на котором после взрыва зафиксировано возгорание. Судно принадлежит компании Shebah E&P.

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В момент трагедии на судне находился экипаж из десяти человек. Пока что сведения о погибших или пострадавших не поступало от экстренных ведомств. Журналисты из Блумберг уточнили, что борт мог перевозить до двух миллионов баррелей нефти.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости