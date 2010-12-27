  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Бангладеш муж обрил жену наголо из-за волоса в завтраке
Сегодня, 14:57
146
MShaffter

В Бангладеш муж обрил жену наголо из-за волоса в завтраке

0 0

Мужчину ждет тюрьма на 14 лет за насилие и телесные повреждения.

В Бангладеш мужчину ждет тюрьма на 14 лет за то, что он насильно лишил жену волос.

Местные СМИ сообщают, что 8 октября в полицию обратились жители одной из деревень с жалобой на 35-летнего мужчину, который применил насилие к своей 23-летней жене. Как выяснилось, муж увидел в завтраке женский волос и рассвирепел. Он схватил жену и обрил ее наголо.

На мужчину заведено уголовное дело за надругательство над женщиной и намеренном причинение серьезных телесных повреждений. По местным законам мужчину ждет тюрьма сроком до 14 лет.

Фото: Рixabay

Теги: бангладеш обычаи и законы, в мире, криминал, нравы, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии