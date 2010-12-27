В Бангладеш муж обрил жену наголо из-за волоса в завтраке

Мужчину ждет тюрьма на 14 лет за насилие и телесные повреждения.

В Бангладеш мужчину ждет тюрьма на 14 лет за то, что он насильно лишил жену волос.

Местные СМИ сообщают, что 8 октября в полицию обратились жители одной из деревень с жалобой на 35-летнего мужчину, который применил насилие к своей 23-летней жене. Как выяснилось, муж увидел в завтраке женский волос и рассвирепел. Он схватил жену и обрил ее наголо.

На мужчину заведено уголовное дело за надругательство над женщиной и намеренном причинение серьезных телесных повреждений. По местным законам мужчину ждет тюрьма сроком до 14 лет.

Фото: Рixabay