Наибольшее количество нарушений зафиксировали в сфере закупок.

В четверг, 6 февраля, стало иpвестно о том, что в "Балтийском береге" обнаружено 80 нарушений на 65,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Контрольно-счетная палата Петербурга.

Известно, что проверка проходила в период с 16 сентября по 15 ноября 2019 года. Специалисты проанализировали все расходы детского центра. В итоге представители ведомства обнаружили 80 нарушений. Отмечается, что наибольшее количество нарушений зафиксировали в сфере закупок. Также проблемы выявлены в ведении бухгалтерского учета.

Отчет о проверке отправили губернатору Петербурга Александру Беглову.

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