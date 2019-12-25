Суд зарегистрировал иск о самобанкротстве НПФ "Капитан". Решение о его ликвидации было принято в 2017 году

Однако еще в 2015 году "Капитан" был реорганизован, правопреемником стал другой фонд.

Негосударственный пенсионный фонд "Капитан" (НПФ "Капитан") потребовал признать себя банкротом. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки "Электронное правосудие". Сумма исковых требований невелика – 300 тысяч рублей. Дата рассмотрения иска еще не определена.

По данным этой картотеки, суд еще в 2017 году (16 февраля) удовлетворил иск Центробанка России о ликвидации "Капитана". На его учредителей была возложена обязанность по его ликвидации в срок, не превышающий трех лет со дня вступления в законную силу решения суда.

Именно в феврале 2020 года как раз и истекают эти самые три года. По мнению экспертов, поданный иск связан именно с этим сроком. Очевидно, речь идет о соблюдении технической процедуры.

По данным на сайте фонда, НПФ "Капитан" был зарегистрирован регистрационной палатой мэрии Петербурга 16 июня 1994 года. Этот фонд, как сообщается на сайте, " в числе первых в России получил лицензию № 29 от 03.01.96 года на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению". Его учредителями тогда стали ОАО "Морской порт Санкт-Петербурга", ГП "Авиационное предприятие "Пулково", АООТ "Петербургская телефонная сеть" и др.

Отметим, еще в ноябре 2015 года завершилась реорганизация НПФ "Капитан" в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием его в акционерный фонд. На сайте "Капитана" отмечается, что правопреемником НПФ по всем правам и обязанностям, связанным с осуществлением обязательного пенсионного страхования стало АО НПФ "Капитан", зарегистрированное по тому же адресу (шоссе Революции, д. 84, (ОГРН: 1157800005109, ИНН: 7806205214).

А в 2017 году АО НПФ "Капитан" с этими ОГРН и ИНН было переименовано в АО НПФ "Федерация". Местонахождение фонда стало другим. Не в Петербурге, а в Москве.

Судя по сайту АО НПФ "Федерация, работа этого фонда идет в нормальном режиме. Связаться с его представителями Piter.tv не удалось. Операторы линии заняты.

Piter.tv обратился в Государственное "Агентство страхования вкладов" для получения более детальной информации.

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