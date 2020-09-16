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Вчера, 21:19
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В Балашихе на территории промзоны загорелся склад

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На место происшествия прибыли 69 человек и 21 единица техники.

В Подмосковье на территории промзоны загорелся склад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в Балашихе. Около 18:48 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в складском помещении. Когда на территорию промзоны приехала первая пожарно-спасательная бригада, пламя уже охватило 1,4 тыс. квадратных метров. Эвакуация не проводилась. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили, что в Екатеринбурге молодая пара устроила кровавую драку в лифте.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: балашиха, пожар, склад
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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