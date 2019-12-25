В Байкал у острова Ольхон вылились нефтепродукты

Утечка произошла из-за аварии с частным катером.

Возле острова Ольхон в Байкал вылились нефтепродукты.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры сообщает, что в Байкал произошла утечка топлива с пришвартованного у острова Ольхон частного катера "Анна-Виктория". Региональные издания сообщают, что катер был пришвартован с нарушениями и сильно накренился во время шторма.

Судно накренилось накануне, но топливо в Байкал начало выливаться только сегодня. На месте ЧП работают специалисты из Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства и МЧС. Отобраны пробы воды для установления нанесенного ущерба.

Ранее:В Приморье гималайский медведь напал на пасечника

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура



