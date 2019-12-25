В Байкал у острова Ольхон вылились нефтепродукты

Возле острова Ольхон в Байкал вылились нефтепродукты.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры сообщает, что в Байкал произошла утечка топлива с пришвартованного у острова Ольхон частного катера "Анна-Виктория". Региональные издания сообщают, что катер был пришвартован с нарушениями и сильно накренился во время шторма.
Судно накренилось накануне, но топливо в Байкал начало выливаться только сегодня. На месте ЧП работают специалисты из Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства и МЧС. Отобраны пробы воды для установления нанесенного ущерба.
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Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура
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