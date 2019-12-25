В БТК представили фестиваль подросткового Weekend’a

Фестиваль направлен на знакомство родителей и подростков с интересными проектами для них.

С 21 по 25 апреля на площадке петербургского Большого театра кукол прошел фестиваль "Подростковый Weekend". Независимые коллективы и авторы предоставили детям возможность посетить уникальные спектакли, поучаствовать в различных мастер-классах, экскурсиях, прогулках и даже лабораториях.

"Собирая фестиваль, мы хотели показать, что существуют адекватные и интересные спектакли и проекты для подростков. Мы привлекаем коллективы, пока наш уехал в Красноярск. Предполагалось, что в это время театр будет пустовать, но мы не дали ему заскучать и решили провести вот такой фестиваль, отдав свою площадку независимым коллективам". Наталья Сергиевская, начальник отдела развития БТК.

Для создания "Подросткового Weekend"а" руководством театра приглашались те, кто непосредственно и долго работает с подростками. Например, спектакль "Пакетик, которых хотел быть нужен", поставлен Петром Чижовым, который до этого провел несколько документальных лабораторий с подростками в разных городах России. Юля Каландаришвили, в целом совместно с психологом выпускает спектакли для подростков.

"Мне интересно разговорить с подростками, потому что им все еще интересны те вопросы, о которых мы в течение жизни забываем, которые мы откладываем. Подростки – это те люди, с которыми мне легко найти диалог, потому что нас одинаково остро тревожат любые вопросы. И мы от них не прячемся, а пытаемся не просто найти на ответы, а заняться осознанием этого вопроса". Юлия Каландаришвили, режиссер спектакля "Лис Peace", участник фестиваля.

Спектакли независимых коллективов рассчитаны на зрителей младшего и старшего подросткового возраста. Помимо этого, подготовлена дополнительная программа, позволяющая углубиться в практики театра и современные события, затрагивающие проблемы подросткового возраста.

Так, экскурсия по закулисью Большого театра кукол позволила детям самим потрогать, посмотреть, как делаются, лепятся куклы. Они даже смогли почувствовать себя в роли актеров как кукольного театра, так и театра теней.

На мастер-классе по хип-хопу юных участников научили freestyle (свободному стилю – прим. автора) и рассказали о том, как можно быстро зарифмовать слова. Также им дали возможность прочитать свой рэп и оценить друг друга.

БТК решил поддерживать независимые коллективы и авторы, чтобы родители подростков могли больше узнать про них.

Ранее мы рассказывали, как в БТК создавался спектакль "Синяя птица".

Текст, фото: Елена Помогайбина / Piter.TV