Петербург открыл Год защитника Отечества концертом “Я говорю спасибо Ленинграду”

Губернатор подчеркнул, что Ленинград всегда стоял на защите Отечества.

В Петербурге торжественным концертом "Я говорю спасибо Ленинграду" в БКЗ "Октябрьский" открылся Год защитника Отечества. Губернатор Александр Беглов поздравил ветеранов, блокадников и всех гостей с 82-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда.

"Город-герой Ленинград открывает первое мероприятие в честь 80-й годовщины Победы над фашизмом. 82 года назад наши воины и жители нашего города прорвали кольцо блокады. Сегодня на сцене присутствуют герой Великой Отечественной войны и герой спецоперации. Наши бойцы повторяют подвиг дедов и прадедов" Александр Беглов

Глава города выразил благодарность ветеранам за сохранение памяти о войне и блокаде, а также за патриотическое воспитание молодого поколения. На концерте прозвучали песни в исполнении солиста Мариинского театра Григория Чернецова и победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой.

Ранее Piter.TV сообщал, что историк Григорчук нашел упоминание о старшем брате Путина в ленинградской домовой книге.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга