Историк Григорчук нашел упоминание о старшем брате Путина в ленинградской домовой книге

Книга памяти "Блокада" хранит имена около 620 тысяч погибших.

Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда Валерий Григорчук обнаружил в домовой книге Ленинграда запись, которая предположительно относится к старшему брату президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал РИА Новости.

В домовых книгах Ленинграда, которые хранились в архивах, обязательно фиксировались данные о жильцах старше 15 лет, а также данные о временном отъезде и приезде родственников. В конце каждой книги был поквартирный список с данными о детях и указанием года рождения.

Григорчук рассказал, что домовая книга, содержащая важные записи, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга. Дом, к которому относятся эти записи, находился в Петергофе (Петродворце) и был разрушен во время Великой Отечественной войны.

На фотографии страницы домовой книги видно, что среди проживающих указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом с их именами есть приписка "Олег Владимирович" с датой рождения "1937". Эта запись зачёркнута. По словам Григорчука, зачёркнутая запись означает, что человек умер.

По оценке исследователя, это первое документальное подтверждение существования старшего брата Владимира Путина. Он также добавил, что изучение домовых книг помогает пополнить список имён жителей Ленинграда, погибших во время блокады.

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Фото: pxhere