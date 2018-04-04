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nastya960
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В БЦ на Петроградской набережной на женщину упал потолок

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Пострадавшая получила сотрясение мозга.

В одном из бизнес-центров, который находится на Петроградской набережной, женщину едва не убило рухнувшим подвесным потолком. Об этом она сообщила в социальных сетях.

У меня сегодня второй день рождения.По пути на работу в 8.40-8.45 на меня рухнул подвесной потолок со всеми конструкциями.

пострадавшая 

По счастливой случайности, женщину задело только по касательной, она получила сотрясение мозга. Больше никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: Медведь напугал грибников в лесном массиве в Коробицыно.

Фото и видео: ВК/ ДТП и ЧП

Теги: бизнес центр, петроградская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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