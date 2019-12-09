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В Автово "Газель" подбила маршрутку на светофоре. Пострадали пять пассажиров

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Виновник аварии скрылся с места ДТП.

В Кировском районе Петербурга вечером 8 декабря водитель "Газели" подбил маршрутку на светофоре. В результате аварии пять человек пострадало. Все они находились в общественном транспорте. Виновнику событий удалось скрыться с места аварии. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В ГИБДД пояснили, что транспорт столкнулся на Дороге на Турухтанные острова около 22:35. Водитель маршрутки под номером 306 затормозил на красный сигнал светофора. В машину врезался ПАЗ. В салоне маршрутки находились пассажиры. Им вызвали скорую помощь. Медики помогли пострадавшим. Степень травм оценили как легкую.

Ранее Piter.tv писал о том, что рядом со станцией метро "Волковская" сгорела маршрутка.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Константин Еманов

Теги: автово, газель, дорога на турухтанные острова, маршрутка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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