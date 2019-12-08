Рядом со станцией метро "Волковская" сгорела маршрутка

Салон выгорел полностью.

Во Фрунзенском районе Петербурга 8 декабря сгорела маршрутка, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как написали очевидцы происшествия, загорелась маршрутка возле заправки недалеко от станции метро "Волковская". Общественный транспорт был припаркован возле торгового дома "Старая деревня".

Что именно стало причиной пожара – неизвестно. На месте работали сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

Как видно на фотографиях и видео с места происшествия, салон маршрутки сгорел полностью. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: во Фрунзенском районе дерево упало на припаркованную машину.

Фото и видео: Piter.TV