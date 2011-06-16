В Австрии впервые выдали гендерно-нейтральный паспорт

Речь идет о жителе Германии, который часто пересекает границу с Австрией.

Австрия впервые выдала гендерно-нейтральный заграничный паспорт, в котором вместо отметки "мужской" или "женский" пол указан как "X". Соответствующее заявление сделал местный телеканал OE24 со ссылкой на некоммерческую организацию Verein Nicht Binär ("Общество Небинарные"). Речь идет о европейской организации, которая представляет интересы людей, которые не отождествляет себя ни с мужским, ни с женским полом). Согласно сведениям от OE24, такой паспорт получил человек, проживающий в Германии, где с 2024 года действует закон о самоопределении гендера, позволяющий официально указывать в отметке с полом divers ("иное" или небинарный пол).

Впервые в Вене был выдан гендерно-нейтральный паспорт. Вместо слов "мужской" или "женский" там стоит просто "X". сообщение телеканала

Напомним, что в октябре 2024 года по решению Европейского суда изменение гендера, зарегистрированное в одной стране ЕС, должно признаваться и в других странах-членах Евросоюза. Несмотря на то, что Австрия пока не внедрила официальное признание небинарного пола, Вена выдала соответствующий паспорт с отметкой "X" немцу в соответствии с региональным законодательством. Изначально Австрия не хотела удовлетворять запрос, поэтому заявитель подал новую заявку в магистрат Вены районов 15 и 16. Человек описал свою ситуацию как "курьезную" в связи с тем, что на территории ЕС он имеет разные гендерные статусы, а его "юридический пол меняется каждую неделю, когда я пересекаю границу". В настоящее время австрийцы, которые живут в республике постоянно, пока не могут получить паспорт с графой "небинарный", сейчас их запросы рассматривается судами.

Российская Государственная дума в июле 2023 года единогласно приняла в третьем и заключительном чтении законопроект о введении в стране запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека. Также в ноябре 2024 года глава государства Владимир Путин подписал закон о запрете усыновления российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола.

