Мария Захарова оценила слова Беате Майнль-Райзингер по возможному отказу от нейтралитета Вены.

Австрия имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 30 июля сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала СМИ готовность властей из Вены обсуждать членство в Североатлантическом военном альянсе. Ранее местный министр по внешней политике Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в блок НАТО. Иностранка указала, что решение может быть принято в связи с изменившейся ситуацией в глобальной безопасности и якобы действий российского руководства.

В МИД РФ указали, что современная Австрийская Республика не унаследовала нейтральный статус ни от бывшей Австро-Венгрии, ни тем более от нацистской Германии после аншлюса в 1938 году. При этом ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной страной суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. Этот документ также оказался подписан Советским Союзом, Британией, США и Францией 15 мая 1955 года.

Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России