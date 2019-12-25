Въехать в Австрию из страны с негативной эпидемиологической обстановкой можно будет только при наличии справки.

В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, банках и прочих общественных местах. Мера принята для ограничения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Также он добавил, что теперь въехать в Австрию из страны с негативной эпидемиологической обстановкой можно будет только при наличии справки об отсутствии COVID-19.

Отметим, что в Австрии с 15 июня отменили масочных режим в общественных местах. Исключение составили только общественный транспорт и аптеки.

Ранее ученые доказали передачу COVID-19 аэрозольным путем.

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