Исследование доказывает, что меры по предотвращению распространения подобных частиц крайне важны для того, чтобы сдерживать пандемию коронавируса.

Ученые доказали передачу COVID-19 аэрозольным путем. Результаты опытов опубликованы в научной электронной библиотеке medRxiv.

Культуры клеток легких заразили коронавирусом с помощью образцов воздуха, который выдыхали носители инфекции. Этот опыт доказал, что частицы аэрозолей из легких больных могут быть задействованы в передаче COVID-19. Специалисты определили размеры, количество и другие физические свойства капель аэрозолей. Они отсортировали их по размерам и попытались найти в них следы вирусной РНК. Позднее ученые предположили, что хирургические маски могут спасти мир от распространения инфекции.

Напомним, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведомств рекомендуют носить респираторы и шить самодельные маски.

Ранее мы сообщили, что итальянские ученые опровергли одну из гипотез вымирания древних людей.

Видео: Youtube/World Health Organization (WHO)