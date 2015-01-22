В Австрии начали заполнять газохранилища к зиме

Карл Нехаммер рассказал о решении вопроса с обеспечением энергоресурсов к новому отопительному сезону.

В Австрии сообщили, что начали заполнять газохранилища к предстоящей зиме. Соответствующее заявление сделал во время выступления в местном парламенте канцлер Карл Нехаммер. Он раскрыл информацию представителям верхней палаты законодательного органа. По словам чиновника, власти страны серьезно относятся к вопросу энергоснабжения потребителей и надеются "хорошо подготовиться". На текущий момент Вена не фиксирует изменений в объемах поставок ресурсов, которые поставляет Россия.

Мы используем сейчас время, чтобы заполнить хранилища в Австрии, и поддерживаем это созданием государственного стратегического резерва газа на уровне 20 ТВт·ч. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Канцлер Австрии добавил, что в энергетически затратном январе 2023 года Австрии потребуется 10 ТВт·ч газа, а в июле и августе - лишь 4,6 ТВт·ч. При этом страна наращивает уровень заполненности своих газовых хранилищ. Сейчас этот объем превышает 30 ТВт·ч в общей сложности. Чиновники наполняют объекты в ежедневном режиме.

Канцлер Австрии: ЕС не обсуждает вопрос газового эмбарго против России.

Фото и видео: www.parlament.gv.at

