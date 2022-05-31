Канцлер Австрии: ЕС не обсуждает вопрос газового эмбарго против России

Карл Нехаммер заявил о том, что тема "закрыта" немецким канцлером.

Канцлер Австрии подтвердил, что Евросоюз не обсуждает вопрос газового эмбарго против России. Соответствующее заявление во время прибытия на второй день саммита лидеров ЕС в Брюсселе сделал Карл Нехаммер. Чиновник отметил, что как ранее и ожидалось, запрет на импорт российского газа не станет частью дополнительного санкционного пакета против Москвы.

Уже вчера было очевидно, и я говорю это сегодня снова. Не будет темы газового эмбарго. Это четко дал понять Олаф Шольц. Поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в следующем пакете санкций. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Нехаммер пояснил европейским журналистам, что компенсировать поставки российской нефти легче, чем поставки газа. Ранее в Вене говорили о том, что энергетическая зависимость страны от РФ составляет 80%. В связи с этой ситуацией республика не поддерживает введение газового эмбарго Евросоюзом.

Канцлер Австрии сообщил об отсутствии дискуссии в ЕС о введении эмбарго на уран из России.

Фото и видео: European Commission