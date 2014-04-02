Карл Нехаммер рассказал о том, что Брюссель "забывает" обсудить возможный запрет поставок урана из РФ.

Канцлер Австрии сообщил об отсутствии дискуссии в ЕС о введении эмбарго на уран из России. Карл Нехаммер провел с местными журналистами брифинг, на котором объяснил критическую позицию ряда европейских стран по отказу от введени энергетического эмбарго на российскую нефть и другие ресурсы. При этом чиновник удивлен тем, что в регионе не ведется обсуждение по возможному отказу от поставок урана из РФ.

Я не могу избежать этого намека, идет большая дискуссия об эмбарго на нефть и газ, не знаю, заметили вы или нет, но интересным образом не об эмбарго на уран. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Нехаммер добавил, что в Европейском союзе государствам-участникам необходимо обсуждать введение санкционного давления совместно, учитывая национальные позиции друг друга. При этом Россия является на текущий момент одним из ведущих поставщиков урана на Запад, а а Австрия не располагает собственными АЭС.

Президент Австрии: страна будет готова стать посредником между Украиной и Россией.

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