В Австралии высказались по поводу возможной отправки миротворцев на Украину

Ричард Марлз указа на готовность предоставления Украине дальнейшей военной поддержки.

Канберра рассмотрит любые запросы со стороны киевского режима о помощи, включая возможную отправку миротворцев на украинскую территорию. Соответствующее заявление сделал 10 марта австралийский министр по обороне, вице-премьер страны Ричард Марлз на брифинге со СМИ, который транслировался местным телеканалом ABC. Чиновник заметил, что с момента прихода к власти местной лейбористской партии в мае 2022 года, правительство серьезно относится к поддержке Украины.

Мы рассматриваем все поступающие запросы и стараемся помочь как можно лучше… Если поступит запрос о предоставлении миротворцев, мы рассмотрим его должным образом. Но я хочу подчеркнуть, что на данный момент нет мира, который нужно поддерживать. Ричард Марлз, глава Минобороны Австралии

Чиновник заметил, что официальный представитель Австралии при НАТО вице-маршал авиации Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта встрече военных представителей в Париже. На мероприятии делегаты будут говорить о помощи Украине, в том числе подниматься вопрос отправки туда миротворцев. Ричард Майлзуказал, что кроме поставок военной техники, с конца 2022 года военные инструкторы из Австралии находятся в Великобритании для того, чтобы обучать новобранцев ВСУ.

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Фото и видео: YouTube Sky News Australia