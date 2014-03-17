Окаменелости в Австралии раскрыли ученым "перевёрнутую" экосистему динозавров

Среди находок археологов был самый древний из когда-либо найденных человеком крупных мегарапторов.

Новое исследование показало, что мегарапториды "объятия смерти" и ранее неизвестные кархародонтозавры были частью уникальной экосистемы антарктических динозавров Австралии в меловой период. Ученые из Австралии обнаружили окаменелости двух огромных хищников, которые жили бок о бок друг с другом, что меняет представления о том, как функционировала древняя экосистема 120 миллионов лет назад. Среди этих окаменелостей был самый древний из когда-либо найденных крупных мегарапторов.

Мегарапториды были группой грозных хищников, обитавших в меловой период (от 145 до 66 миллионов лет назад). Они жили в экосистемах Австралии и Южной Америки, которые были соединены Антарктидой как частью огромного южного материка под названием Гондвана. Ведущий автор исследования Джейк Котевски, докторант-палеонтолог из Научно-исследовательского института Музеев Виктории и Университета Монаша в Австралии, описал мегарапторов как "хищников, которые хватают добычу руками" с мускулистыми предплечьями и длинными изогнутыми когтями для поимки добычи. По его словам, они фактически заключают добычу в "объятия смерти", как показано в видео, опубликованном Музеями Виктории.

Окаменелости, обнаруженные Котевским и его коллегами, принадлежали неизвестному мегарапториду возрастом 120 миллионов лет, длина которого составляла от 20 до 23 футов (от 6 до 7 метров), что делает его одним из крупнейших тероподов (двуногих динозавров, в основном питавшихся мясом), когда-либо обнаруженных в Австралии. Он также на 30 миллионов лет старше мегарапторидов из Южной Америки.

В новом исследовании, опубликованном 19 февраля в "Журнале палеонтологии позвоночных", учёные также обнаружили окаменелости другой группы крупных хищных динозавров, называемых кархародонтозаврами, которые также встречаются в Южной Америке, но никогда ранее не были обнаружены в Австралии.

Окаменелости кархародонтозавров свидетельствуют о том, что в Австралии эти динозавры вырастали до 13 футов (4 метра) в длину, что значительно короче, чем их собратья в Южной Америке, которые вырастали до 43 футов (13 мметров). Другими словами, в штате Виктория роли двух хищных динозавров, по-видимому, поменялись местами: мегарапториды стали более крупными высшими хищниками, а кархародонтозавры — более мелкими вторичными хищниками. Таким образом, согласно заявлению, опубликованному Музеями Виктории, уникальная экосистема мелового периода в Австралии была "перевёрнута с ног на голову".

Недавно обнаруженные окаменелости были найдены на берегах большой реки, похожей на современный Ганг или Амазонку, сообщил Коевски в электронном письме для Live Science. Южная Австралия находилась достаточно близко к Южному полюсу, чтобы в меловой период находиться за Полярным кругом, хотя тогда в этом регионе было гораздо теплее, чем сегодня.

Команда учёных определила окаменелости, собранные в период с 1988 по 2022 год в верхней части формации Стрелецки на побережье штата Виктория на юге Австралии, с помощью современных методов трёхмерной визуализации, включая микрокомпьютерную томографию. Этот метод предполагает получение рентгеновских снимков объекта, вращающегося на 360 градусов, чтобы его можно было изучить более детально. Окаменелости показали, что гигантские мегарапториды и кархародонтозавры жили у реки, которая, по словам Котевского, находилась в обширной рифтовой долине, образовавшейся, когда Австралия отделилась от Тасмании и Антарктиды.

Было высказано предположение, что за полярным кругом в меловой период наблюдались длительные периоды темноты / света, которые полюса переживают сегодня. Густые леса окаймляли эту быстротекущую реку, где процветали мириады мелких динозавров, в которых, по-видимому, доминировал наш ... высший хищник мегарапторид. Джейк Котевски, докторант-палеонтолог

Согласно результатам исследования, эти открытия подтверждают, что динозавры путешествовали по Антарктиде, перемещаясь между Южной Америкой и Австралией в середине мелового периода. Однако Котевски отметил, что исследователям ещё многое предстоит узнать об экосистеме австралийских динозавров.

Дальнейшие открытия, сбор материалов и исследования необходимы для того, чтобы раскрыть эти тайны и составить представление о том, как эти животные выглядели, чем отличались друг от друга и как вели себя в своей среде обитания. Джейк Котевски, докторант-палеонтолог

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Фото и видео: YouTube / Museums Victoria