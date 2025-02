Ученые поняли, что спонтанные мыслительные процессы делятся на четыре кластера

Известно, что мысли, которые возникают спонтанно, когда человек не пытается намеренно о чём-то подумать, играют ключевую роль в принятии решений и различных когнитивных функциях, а также в некоторых психических расстройствах. На самом деле, психологические исследования показывают, что люди с различными психопатологическими расстройствами, включая депрессию и тревожные расстройства, могут испытывать дезадаптивные спонтанные мыслительные паттерны, такие как чрезмерное обдумывание или одержимость конкретными вещами, катастрофизация и размышления о сложных или болезненных аспектах жизни. Спонтанные мысли можно условно разделить на две категории: "свободные" мысли, которые являются гибкими и текучими, и "застрявшие" мысли, которые, как правило, являются жёсткими, повторяющимися или навязчивыми. Различить эти типы мыслей не всегда просто, но это может быть полезно для диагностики и лечения психических расстройств.

Исследователи из Университета Эмори недавно провели исследование, чтобы лучше понять паттерны спонтанных мыслей, с которыми сталкиваются разные люди, используя комбинацию экспериментальных и вычислительных методов. Их результаты, опубликованные в журнале "Коммуникационная психология", свидетельствуют о том, что существует четыре основных подтипа спонтанных мыслей с отличительными характеристиками. Первый автор статьи Марта Миго заметила, что люди тратят до 50 процентов от времени бодрствования на непроизвольные размышления на темы, не связанные с текущей задачей (например, блуждание мыслей).

Поскольку люди часто не осознают полностью содержание или продолжительность этих отвлекающих мыслей, было сложно оценить их влияние на наше психическое здоровье и/или когнитивные способности. Однако если эти блуждающие мысли содержат много негативных мыслей о себе, это может повлиять на психическое здоровье человека. Марта Миго для Medical Xpress

Основная цель этого недавнего исследования, проведённого Миго и её коллегами, состояла в том, чтобы составить более чёткое представление о спонтанных цепочках мыслей и пролить свет на некоторые лежащие в их основе механизмы. Это, в свою очередь, может помочь лучше понять, как эти модели мышления влияют на личность, здоровье и восприятие людей.

Мы попытались измерить динамику спонтанных мыслительных процессов, анализируя ответы во время выполнения задания на свободную ассоциацию слов. Задание на свободную ассоциацию, которое мы использовали, похоже на метод, разработанный Зигмундом Фрейдом более века назад. Майкл Т. Тредуэй, старший автор статьи

Во время задания на свободные ассоциации, которое Миго, Тредуэй и их коллеги использовали в своих экспериментах, участникам показывали начальное слово (например, "супруг") и просили быстро напечатать первое слово, которое приходит на ум в ответ на это слово (например, "свадьба"). Затем их просили напечатать первое слово, которое приходит на ум в ответ на предложенный ими ответ, и повторять этот процесс до тех пор, пока они не сформируют цепочку из 11 слов. Далее участники начинали заново с новым начальным словом, и этот процесс повторялся 21 раз. Тредуэй заметил, что, как известно психотерапевтам уже много десятилетий, этот процесс может многое рассказать о психическом состоянии человека. Например, некоторые участники составляли цепочки с положительной окраской, такие как "супруг", "семья", "любовь", "романтика", "книга" и т. д., а также участники составляли цепочки, которые, вероятно, были связаны с более болезненными мыслями, такими как "супруг", "изменщик", "развод", "предательство", "одиночество" и т. д.".

В прошлом психологи широко использовали задания на свободные ассоциации для изучения моделей мышления людей. Однако, в отличие от других команд, Миго, Тредуэй и их коллеги также объединили эти задания с алгоритмами машинного обучения.

В частности, исследователи использовали машинное обучение для анализа цепочек из 11 слов, составленных участниками, в надежде лучше понять, когда и как они переходили от одного слова к другому. Во-первых, они использовали модель обработки естественного языка (NLP), которая предназначена для обработки и генерации человеческого текста, чтобы преобразовать слова, составленные участниками, в многомерное навигационное пространство.

В этом пространстве "свободная" мысль будет представлять собой случайное движение по этому пространству, где люди не задерживаются надолго ни в одном месте. Напротив, "застрявшая" мысль будет определяться как тенденция постоянно возвращаться к теме или содержанию. Таким образом, это место будет похоже на аттрактор, который постоянно притягивает к себе мысли. Майкл Т. Тредуэй, старший автор статьи

Миго, Тредуэй и их коллеги в итоге формализовали логику, связанную с последовательностью слов, полученную с помощью методов НЛП, в математическую модель. Затем эта модель была использована для анализа собранных ими данных. Результаты проведенного исследования выявили четыре категории спонтанных мыслей, которые по-разному связаны с настроением и психопатологией, о которых сообщают сами люди. Ученые выявили паттерн, схожий с блужданием мыслей, один паттерн, схожий с защитным позитивным мышлением, и два паттерна, схожих с повторяющимся негативным мышлением. Примечательно, что указанная модель стала одной из первых, которая фиксирует паттерны мышления, о которых ранее только теоретизировали.

Экспериментальный подход, основанный на свободных ассоциациях и машинном обучении, который использовали эти исследователи, позволил им лучше понять психическое состояние участников в любой момент времени, даже тех, кто не осознавал этого. С помощью этого же подхода можно изучать и другие психические процессы, связанные с автоматическими ментальными ассоциациями, например когнитивные искажения.

Полученные знания также могут быть полезны при отборе участников для исследований, интерпретации результатов или при проведении сеансов в клинических условиях. В совокупности эта работа — ещё один шаг к лучшему пониманию нашего неосознанного мышления и его неоднородности. Марта Миго для Medical Xpress

Недавние результаты, полученные Миго, Тредуэем и их коллегами, дают новое ценное представление о некоторых закономерностях спонтанного мышления, которые обычно наблюдаются у людей. В будущем выявленные ими четыре подтипа спонтанного мышления можно будет изучить подробнее и даже интегрировать в теоретические модели дезадаптивных моделей мышления или терапевтические инструменты, направленные на изменение этих моделей. Миго добавила, что так как лечение повторяющихся негативных мыслей (например, беспокойства или руминации) не является эффективным для значительной части населения, науке крайне важно, чтобы специалисты работали над улучшением их выявления и пониманием их этиологии, проявлений и последствий". Соответственно, сейчас ведутся дополнительные исследования необходимые для того, чтобы: выявить навязчивые мысли и понять, как ориентированные на достижение цели недостатки могут быть связаны с развитием и поддержанием этих моделей мышления.

Фото: Marta Migó et al, Spontaneous thought separates into clusters of negative, positive, and flexible thinking, Communications Psychology (2025). DOI: 10.1038/s44271-025-00201-0

Фото: pxhere.com