В Австралии нашли останки динозавра в желудке крокодила, который жил 95 млн лет назад

При жизни рептилия достигала 2-2,5 метра в длину. Животное назвали Confractosuchus sauroktonos.

Австралийские палеонтологи нашли окаменелые останки древнего крокодиломорфа, в желудке которого сохранились фрагменты динозавра. По данным специалистов, особь жила на северо-востоке в формации Уинтон около 95 млн лет назад. Об этом пишет журнал Gondwana Research.

По мнению исследователей, в этой зоне сохранились большие объемы осадочных пород мелового периода – поздней эпохи доминирования динозавров. Так, в 2010 году им удалось обнаружить почти полные останки кроводиломорфа, включая череп с зубами и скелет. Теперь австралийские палеонтологи рассказали о ещё одной находке. Описание крокодиломорфа приводится в статье Мэта Уайта и его коллег из Университета Новой Англии.

Ученые подсчитали, что при жизни рептилия достигала 2-2,5 метра в длину. Животное назвали Confractosuchus sauroktonos. В верхней части его туловища найдены фрагменты небольшого динозавра. Палеонтологи предположили, что они относятся к одному и тому же животному, съеденному рептилией незадолго до того, как тот сам оказался мертв.

Ранее мы сообщили, что ученые обнаружили в мозгу человека нейроны, отвечающие за сложение и вычитание.

Фото: pixabay