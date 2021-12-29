Ученые обнаружили в мозгу человека нейроны, отвечающие за сложение и вычитание

Для мозга не имеет значения, записана ли формула по вычислению в виде слова или символа.

Ученые из Тюбингенского и Боннского университетов провели исследование, результаты которого показали, что в человеческом мозгу есть нейроны, активизирующиеся во время определенных математических операций. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В процессе участвовали пять женщин и четыре мужчины. Им имплантировали электроды в височную долю мозга. Это позволило регистрировать активность нервных клеток. Затем участникам исследования дали задание из простых арифметических задач.

Исследователям удалось выяснить, что некоторые из обнаруженных нейронов активны только во время сложения или вычитания. Для мозга не имеет значения, записана ли формула по вычислению в виде слова или символа. Обнаруженные клетки записывают так называемый код, который выступает к качестве инструкции к действию.

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